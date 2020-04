Vil heller gje råd enn å straffe

Nyhende

Intensjonen bak hytteforbodet er minke belastninga på det lokale hjelpeapparatet i kommunen.

– Vi opplever at folk i stor grad etterlever hytteforbodet og det er bra. Men vi må halde fram med det, vi er ikkje i mål enno, seier politimeister Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt i ei pressemelding.

Politiet forstår nordmenn sitt ønske om å få reise på hytta, også i år, men seier at vi i år må ofre dette i den nasjonale dugnaden for å handtere Korona-pandemien. Dei har hittil lagt vekt på førebygging, råd og rettleiing i sin tilnærming av situasjonen.

– Men det må ikkje vere tvil om at openberre brot på smittevernlova vil bli tatt på stort alvor. Vi opplever likevel at folk i stor grad respekterer karantenereglane og det er bra. Men vi kan ikkje slappe av enno. Vi treng denne nasjonale dugnaden for å handtere ein alvorleg pandemi i Norge. Dette er ikkje berre ei privatsak, men eit samfunnsansvar alle må ta i fellesskap, seier Bøen.

Politiet oppfordrar kvar enkelt til å bidra slik at deira ressursar kan brukast på førebygging og å bgrense alvorleg kriminalitet.

Dette er også ein utmerkt moglegheit til å velje turmål ein ikkje har besøkt før, heller enn å velje dei mest besøkte stadane. Ved å halde avstand og nyte påska på den måten bidreg kvar enkelt til å avgrense smitten.

Politiet er altså meir opptatt av å gje råd enn å straffe. Skulle du kome i ein situasjon som du er usikker på korleis du skal handtere: Ring politiet tlf. 02800, skriv politiet avslutningsvis