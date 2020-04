Store tap for reiselivsbedrifter

Nyhende

Reiselivsbedriftene i Stranda og omland kan tape opp mot ein halv milliard kroner på at cruiseturismen stoppar opp.

– Kanselleringane kjem fortløpande no, seier hamnesjef Rita Berstad Maraak i Stranda hamnevesen til Nett.no

Til no er 35 skip kansellerte. Det er lite som tyder på at det kjem cruiseskip til norske hamner i år. Sidan styresmaktene har sett stopp for all transport av cruisepassasjerar frå norske hamner, har Stranda hamnevesen stengt hamnene i sjøområdet for all trafikk med cruisepassasjerar.

– Eit grovt anslag som gjeld inntektstap for cruisesensitive bedrifter i Stranda og omland, trur vi er på rundt 500 millionar kroner, seier Berstad Maraak.

Ho seier Stranda hamnevesen i revidert budsjett legg til grunn at all cruisetrafikk blir borte i år. Berstad Maraak trur også situasjonen vil vare inn i 2021.

– Vi må ta høgde for reduserte inntekter neste år.