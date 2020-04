Seier ja til Stranda alpin

Nyhende

Kommuneoverlege Arne Gotteberg seier ja til søknad frå Stranda alpin om å gjenoppta treningane på Strandafjellet. Treningane gjeld U14, U16 og juniorgruppa etter fast treningsopplegg.

Søknaden til kommunen vart sendt fredag førre veke, og inneheldt fleire omfattande tiltak både før, under og etter trening.

Blant tiltaka, er å unngå at fleire køyrer saman til trening, å sette inn vaksne vakter som har fått eiga opplæring og desinfeksjon av koppetrekket. Alpingruppa vil påsjå at dei er åleine i trekket så lenge treninga pågår.

Alpingruppa blir under treningane delt inn i grupper på maksimalt fem personar, og alle vil ta omsyn til avstandsregelen på to meter. Kun eiga utstyr er tillate brukt på trening. Alpingruppa bruker òg kun korte staurar under trening, for å sikre seg at det ikkje er fysisk kontakt med slalomstikkene under trening.

Etter trening blir det ikkje garderobe eller felles pauser.

Gotteberg skriv i si tilbakemelding til alpingruppa at søknaden er velbegrunna og grundig, og innvilgar søknaden med verknad frå måndag denne veka.