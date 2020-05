Avviser kritikk av mosjonsløp

Nyhende

- Vi forstår godt at mange av våre deltakarar er skuffa over at det ikkje blir noko løp i år. Det er ein trasig situasjon, men slik korona-pandemien har utvikla seg, måtte vi avlyse. Allereie ved påmelding vart deltakarane gjort merksame på at startkontingenten ikkje blei betalt attende dersom løypa vart lagt om eller at heile løpet vart avlyst.