Nyhende

I NAV sin statistikk for mai kjem det fram at 175 personar står heilt utan arbeid i Stranda kommune. Det er ein nedgang frå april på 25 prosent. Om ein samanliknar med februar er det likevel meir enn tredobla. Talet på delvis ledige er nesten like høgt. I Stranda er det 162 delvis ledige og dette er ei auke på 30,6 prosent frå april.