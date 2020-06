Sterkt kritiske til oppdrettsanlegg

Nyhende

- I søknaden er det kryssa av for at anlegget ikkje er i strid med arealplanar. Det ligg ikkje føre noko vedtatt arealplan for Stranda kommune og det aktuelle oppdrettsanlegget, seier Waaler, som har gått søknaden frå Hofseth Aqua nærare i saumane. Etter det Waaler har forstått er ikkje planen handsama i kommunen, og skal først sendast ut på 2. gongs høyring no i juni.