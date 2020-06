Grønt lys frå Stranda for Urdaneset

Nyhende

Dermed vart ikkje fritidsfiskarar og folk på Stranda, som er skeptiske til forureining, støy og lys ute i fjorden, tilstrekkeleg høyrd. Fleirtalet støtta rådmannen si innstilling om saka. Saka er ute på høyring, og det er Møre og Romsdal fylkeskommune som tek den endelege avgjerda om etableringa ved Urdaneset.

Oppdrettsplanane ved Urdaneset Kommunen vil seie ja Rådmannen tilrår formannskapet å seie ja til planane om oppdrettsanlegg ved Urdaneset.

- Fjorden vil bli mindre attraktiv for friluftsføremål, sa Gunhild Kvam frå Senterpartiet, som var ein av dei som sterkast ga uttrykk for sin skepsis til oppdrettsablegget. Ho meinte at forureininga totalt sett i fjorden blir større. Sjølv om to, tre lokalitetar skal sannerast, blir områda likevel tilgjengelege for oppdrett i framtida.

Ordføraren støttar

-Det er lov å vere skeptisk sa ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp). Han konkluderte likevel annleis. Sjølv om oppdrettsnæinga tidlegare har hatt eit frynsa rykta, har ho etter ordføraren si meining gjort mykje for å betre miljøet. Han stolte på dei utgreiingane utbyggjaren har gjort.

-Oppdrettsnæriga tyder mykje for Stranda. Den største verksemda her baserer seg på oppdrett, sa Tryggestad som likevel streka under at det ikkje er fri veg for alle som heretter vil etablere oppdrettsanlegg i sjøen i kommunen.

Storfjorden 8.700 tonn oppdrettsfisk Den samla produksjonen av oppdrettsfisk i Storfjorden kan bli 8.700 tonn.

Små skatteinntekter

Fleire ga uttrykk for skepsis til plasseringa av anlegget og om kommunen blir sittande att med noko av denne etableringa. Det vart opplyst at skatteinntektene frå oppdrettsanlegg i sjø i fjor var på om lag ein halv million kroner. Det var ikkje særleg mykje, meinte skeptikarane, som heller ikkje trudde at oppdrettsanlegget ga mange arbeidsplassar.

Administrasjonen fekk gode tilbakemeldingar om saksførebuinga, men næringssjef Inge Bjørdal streka under at dette er ei sak som krev politisk avgjerd.

Frank Sve (Frp) var den som i sterkaste ordelag støtta etableringa og var kritisk til skeptikarane.

Ikkje abdisere

- Fiskeindustrien er den største i Stranda. Det er denne industrien som skattar mest til Stranda. Utan industri er det heller ikkje mogleg å drive ein kommune. Vi kan ikkje abdisere som næringskommune, sa Sve, som meinte ein måtte tole litt støy og ulemper frå industrien.

Hofseth Aqua slakter fisken sin i Ålesund, og det meste av produkta går til eksport. Den største sjømat-verksemda på Stranda er Norsk Sjømat AS, som hentar mykje av råstoffet sitt frå nordlege delar av landet, ikkje frå Storfjorden.