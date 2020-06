Ferja hadde ikkje tid til å vente

Nyhende

-Vi var fire kameratar i to bilar, som skulle rekke 21.45-ferja frå Liabygda sist måndag. Den først bilen kom av garde litt før meg, og undervegs såg vi at vi kunne bli nokre minutt for sein. Vi ringde difor til den første bilen om dei kunne be ferja vente, seier Kolbein Langlo til Sunnmøringen.