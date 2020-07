- Ein lukkeleg dag for Geiranger

Nyhende

– Dette er ein stor dag for Stranda og for Geiranger. I praksis har det vore full stopp for næringsutvikling i Geiranger. No kan næringslivet og husbyggjarar setje i gang med sine planar. Samstundes har vi fått på plass strandpromenaden frå Geiranger sentrum til Grande, seier ordførar Jan Ove Tryggestad til Sunnmøringen.