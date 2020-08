Arbeidsløysa går fortsatt ned

Nyhende

Tal frå NAV for august syner at talet på heilt arbeidsledige i Møre og Romsdal har gått ned med 684 personar den siste månaden. No er det 5.194 heilt arbeidsledige i fylket, noko som utgjer 3, 7 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang frå 4, 2 prosent i juli.