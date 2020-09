Fylkesmannen avviser klage på Skafjell-planane

Nyhende

Fylkesmannen avviser klage frå privatpersonar på Stranda i samband med løyva som er gitt til Hofseth Aqua om plassering av nytt oppdrettsanlegg.

Klagen gjaldt Fylkesmannen sitt løyve etter forureiningslova om ny plassering av oppdrettsanlegg ved Urdaneset ved Skafjellet.

Fylkesmannen avviser klaga med heimel i forvaltningsloven, og skriv at dei ikkje ser at klagarane har rettsleg klageinteresse jamfør loven.

- Om det ikkje ligg føre rettsleg klageinteresse eller vilkåra for å klage på anna måte ikkje er oppfylte, er det Fylkesmannen sin plikt å avvise klagen. Vi har vurdert at vilkåra for å ta klagen opp til handsaming ikkje er oppfylt etter krava i forvaltningsloven. De har ikkje rettsleg klageinteresse, då de ikkje er ein part i saka, skriv fylkesmannen.

Vedtaket kan klagast inn for Miljødirektoratet av part i saka samt andre med rettsleg klageinteresse innan tre vekar frå vedtaket.