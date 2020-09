Rydda søppel i fjellet

Nyhende

Rusk og rask frå både Strandafjellet sine anlegg og Alperittet sine ritt har gjennom åra blitt liggande i naturen. No var det på tide og gjere noko med saka. Alperittet hadde difor annonsert dugnad sist helg.

Ungdommar hjelpte til

Niandeklassingane ved Stranda ungdomsskule lærer om plast og korleis det er med å forsøple havet. Tv-aksjonen i år støttar World Wildlife Foundations (WWF) sitt verdsomfattande arbeid med å overvinne forsøpling i havet. Såleis vart det naturleg å delta i eit slikt arbeid.

Nede ved gondolheisen stod Alperittgeneral, Randi Ansok, og delte ut matpakke til alle elevar og lærarar. Fleire lokale aktørar var med og sponsa denne. Elevar og lærarar vart frakta med gondolheisen til Roalden der Ståle Fjørstad frå Strandafjellet informerte om korleis dugnaden vart.

Side om side

Med fem meters mellomrom sidevegs starta ungdommen å gå nedover fjellsidene. Med sekk i handa og ivrige hender vart det plukka mykje etter kvart. Det vart funne løypestikker og matter.

– Det er veldig positivt og gledeleg å få hjelp av elevane, fortel Fjørstad.

Matpause

Om lag midtvegs var det tid for matrast. Energidrikk, rundstykke og spekemat la eit godt grunnlag for meir plukk av rusk i Alperittløypa. Det som var funne til no var samla i ein haug.

– Vidare blir dette sannsynleg frakta ut med helikopter, fortel Herman Lersveen Pedersen i Alperittkomiteen.

Tid for eit tak

Både komiteen og drivarane av Strandafjellet er glade for at utfordringa med søppel i løypene no blir teken tak i. Ein slik dugnad har ikkje blitt gjort på veldig mange år