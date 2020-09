Set ut sykkelstativ

Nyhende

Stranda kommune søkte om å bli med i eit prosjekt der sykkelstativ blir plassert ut i statleg sikra friluftsområde. I kommunen finn ein fleire slike område og det skal til saman plasserast ut 16 eller 18 slike stativ.

Det er Sunnmøre Friluftsråd som har kome med forslaga til utplasseringane i kommunen.

– Som meldt tidlegare, har vi fått «korona»-midlar frå Miljødirektoratet til dette. Føresetnaden var at det skulle gi arbeid til lokale bedrifter i ei vanskeleg tid, og at stativa berre skal utplasserast i statleg sikra friluftsområde, opplyser rådgjevar May Britt Haukås i eit skriv til medlemskommunane skriv Mørenytt

Stranda kommune er altså fyrst ute til å plassere ut stativa som er produserte av Simek i Stordal.

Alle fire bygdelaga får sykkelstativ, men med eit mogleg unntak av Liabygda. Dette er fordi Liabygda ikkje har nokon statleg sikra friluftsområde. Kva som skjer med desse to stativa er foreløpig ikkje avgjort.

Under kan du sjå fullstendig liste over kvar sykkelstativa blir sett ut.