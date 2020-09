Nyhende

Storfjordsambandet sine tre delprosjekt – tunnel mellom Hole og Engeset, brukryssing frå Magerholm til Aure og veg/tunnel frå Magerholm til Digerneset – blir omprioritert. Strategien framover blir å selje inn planane til Ålesund, for å avdempe problemane på Vegsund/Moa/Blindheim. Med å etablere brua først, meiner Storfjordsambandet at trafikkgrunnlaget vil auke så mykje at Hole-Engeset kjem i kjølvatnet – og med vesentleg mindre bompengar.