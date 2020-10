Ein av fire påkøyrslar skjer frå no fram til nyttår

Nyhende

Gjensidige går ut og minner om at risikoen for viltpåkøyrslar er høg framover.

- I 2019 vart det registrert 289 kollisjonar mellom bil og vilt i Møre og Romsdal dei siste tre månadene av året. Ein av fire viltpåkøyrslar skjer frå no og fram mot nyttår, seier Arne Voll i Gjensidige forsikring.

Ei undersøking Ipsos har gjort for selskapet, syner at tre av ti bilistar i fylket fortel at dei har opplevd å køyre på dyr.

- Ver ekstra merksam og demp farta, spesielt der det er skilta med viltovergang eller fare for vilt. Tidspunkt på dagen har òg noko å seie. Dei fleste ulukkene skjer mellom klokka sju og åtte på morgonen, og etter klokka fem på ettermiddagen fram mot midnatt, seier Voll.

Hjorteviltregisteret registrerer alle typer av påkøyrt vilt, ikkje berre hjort og rådyr. Oversikta frå Hjorteviltregisteret syner at det frå januar til nyttår i fjor var 14 påkøyrslar i vårt område, der spesielt Liabygda og Strandadalen peikte seg ut som problemområde.