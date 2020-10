Hugs klokka på søndag

Nyhende

I 2018 la Europakommisjonen fram eit forslag om å ta vekk denne ordninga. Foreløpig er det ikkje kome nokon avklaring i saka.

-Det er mange som meiner mykje om å stille klokka. Skulle forslaget bli vedtatt i EU, blir det opp til kvart land i EU eller EØS å bestemme om dei ønsker å bruke sommartid eller vintertid som sin normaltid. Norge må også ta stilling til kva vi ønsker å gjere, i så tilfelle, seier næringsministeren i ei pressemelding.

Det er ikkje fatta noko vedtak i EU men i Europaparlamentet gjekk forslaget igjennom då dei stemte for eller imot 26. mars.

Innføring av sommartidsordninga var grunngitt med at det skulle føre til energisparing. Nokre land innførte sommartid under fyrste verdskrig for å få ned kolforbruket. Dagens studiar viser at det er lite straum å spare med denne tidsordninga.

Vintertid er det som blir rekna som normaltid. Sommartid vart innført att i 1980 etter å ha vore unytta sidan 1965.