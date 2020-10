- Dette har vi sakna

Nyhende

Det var god stemning då Sunnmøringen besøkte ungdomsklubben på Hygge tysdag.



Det er ikkje plass til fleire rundt bordet med 8.-klassingar frå Stranda ungdomsskule. Nokon pratar, mens andre spelar mobilspel.

– Dette er ein plass der vi kan vere sosiale saman frå fleire forskjellige klassar. Vi kan vere saman heime også, men der sit vi mest på mobilen, seier Malin Ansok Farstad.



– Eg hadde til dømes ikkje blitt så godt kjent med ho der dersom vi ikkje kunne komme hit på ungdomsklubben, seier ho og peiker på Victoria Alme Langlo.

Ho ler og er einig.

– Eg går på elgitar på fritida, men eg møter ikkje så mange av klassekameratane mine der. Å vere her er liksom noko anna, seier Nathaniel Siem-Andersen.

Oscar Almgren, dagleg leiar av Hygge, seier at ungdomsklubben har så langt fungert fint.

– Den første dagen vi opna stod dei ein gjeng utanfor i ein times tid, før dei torde å komme inn. Det er typisk tenåringar, ler han.

Sidan då har ungdommen ikkje nølt med å komme, og Almgren fortel om godt oppmøte.



– Ungdommane kjem litt til og frå, men i snitt har det vore rundt 30 personar her kvar kveld, seier han.

Manglar framleis økonomisk støtte

I kveld er det ei som har steikt sveler til ungdomsklubben. Almgren fortel at det kjem godt med.

– Det er flott at folk bidreg til at ungdomsklubben blir så inkluderande og bra som mogleg. Gjennom veka er det også fleire som har levert inn ulike typar brettspel, seier han.

I starten av veka oppretta Almgren også ein Spleis der folk kunne donere pengar til ungdomsklubben. Der har dei i skrivande stund fått inn 16.450 kroner.

Fleire aktørar frå det lokale næringslivet har også donert. Til saman har ungdomsklubben fått inn eit beløp på 30.000 kroner.



– Det er flott at folk og bedrifter har donert pengar. No ligg vi an til å klare oss ei stund framover, men om vi skal klare oss i eit heilt år må vi ha minst 120.000 kroner.

Jostein Dalen utvalsleiar av helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK) foreslo tysdag at ungdommen kunne betale ein andel når dei kom på klubben sjølv. Kva tenkjer du om dette?

– Det kjem ikkje til å skje. 15-åringar skal ikkje betale frå eiga lomme for at vi skal kunne behalde eit tilbod som dette. Ungdommane kjem frå forskjellige økonomiske bakgrunnar og dette skal ikkje vere eit tilbod som ekskluderar, seier han.