Simba skutt med luftgevær

Støverstein tok katten sin Simba med til dyrlegen fredag, etter at han ikkje hadde vore i form på eit par dagar.



– Eg såg at han hadde smerter, men eg var usikker på kva det kunne vere. Då eg oppdaga ein kul på hofta hans, trudde eg først at det var ein bil som hadde køyrt på han, seier ho.