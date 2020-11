Ønskeleg å skape arbeidsplassar

Nyhende

Sjølv om rammene har minka har det inntil i år vore tildelingar til mange ulike prosjekt.

Dei to siste åra har tildelingane vore delt i to frå fylket og kommunen. I vår var det ingen løyvingar frå fylket og dermed ikkje noko midlar å dele ut for det kommunale næringsfondet. Så kom korona og med det ekstra løyvingar frå fylket.

Påfyll frå staten og fylkeskommunen Ekstra næringsmidlar frå fylket

Rekordstort næringsfond

Med eitt hadde næringssjef i Stranda kommune, Inge Bjørdal, rekordstore 1,5 millionar kroner å dele ut til nyskapande prosjekt i kommunen. Det kom inn 23 søknader med ein samla søknadsramme på 5,4 millionar kroner.

Tildelingane har hatt ulike modellar og det har vore diskutert kvar pengane har gitt best uttelling, nyetableringar eller etablerte bedrifter.

- Eit viktig kriterie som blir lagt vekt på er at det skapar arbeidsplassar, seier Bjørdal.

Han mottek veldig gode tilbakemeldingar frå prosjekt og gründerar som har teke imot støtte. For å få tilskotet er eit av krava dokumentasjon. Der skal planar og framdrift beskrivast i detalj.