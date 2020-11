Nærmøte med hestar

Nyhende

Hanne Siem frå Stranda har alltid vore interessert i hest og oppteken av dyrevelferd. Hestane i Stall Siem er to haflinger, Kaizer og Violeta på 14 år, og Mini, ein gotlandsruss som er ein svensk ponnirase. Foreløpig rir barna både på Violeta og på Mini medan Kaizer er under opptrening for å bli vant med folk på ryggen. Saman er dei Stall Siem, eit lågterskeltilbod for barn som er interesserte i hest.

– Nokre ønsker å helse på hestane, andre vil klappe og bli kjent med hesten og andre igjen ønsker å ri på hesteryggen, fortel Siem.

Ridetilbod

Tilbodet starta ho i sommar. Mest jenter, men også nokre gutar er innom anten ein eller fleire gangar i veka. Ho er oppteken av at barna som kjem til ho skal få vere med på alt som handlar om det å ha hest. Barna er med på å spa møk, dei børstar og steller hestane og dei sit sjølvsagt også på hesteryggen.

Tildelingane frå næringsfondet var ein utløysande faktor for å jobbe meir med prosjektet. Planen med midlane er å vidareutvikle prosjekt Stall Siem. På sikt har ho også håp om å kunne tilsette nokon slik at ho ikkje er aleine med hestane.

Drenering

Av egne midlar har ho drenert jordet der hestane skal gå. Her har ho også fått sett opp ein stor container som er i ferd med å byggast om til å bli husly for hestane. Her kan dei både ete og stå tørt under tak om dei skulle ønske det. Containeren skal også romme ei reiskapsbu. Både container og lèskur som står ved sidan av er flyttbare om det skulle vere ønskeleg.

Ein stor draum

Siem har ein draum om ein gang å få kjøpt sin eigen gard. Der ønsker ho å huse både hestane og andre gardsdyr som besøkande kan få nærkontakt med. Kanskje kan det bli til ein besøksgard?

Ho er i alle fall ikkje framand for den tanken og fortel entusiastisk om verdien av å vere i nærkontakt med dyr, både for barn og vaksne.

Næringsfondet som vart ein utløysande faktor var Siem sjølv litt usikker på om ho skulle søke på. Ho tenkte det kanskje var for liten skala på det ho dreiv på med, men ho søkte til slutt, og fekk innvilge ein del av summen ho søkte på.

Når arbeidet no er klart på marka ho leiger, skal hestane tilbake dit. Turområdet for hesteridinga er vegar og skogsvegar rundt Kjølås.