På programmet til Aksjonsveka mot rus denne veka, kjem Marco Elsafadi til Stranda for å prate til foreldre og ungdommar om å vere forbilde, sjølvtillit og å meistre feil.

Elsafadi er palestinsk flyktning og kom til Noreg med familien i 1987. Han er basketballspelar på toppnivå og har representert det norske landslaget i 12 år. I 2014 vann han Mesternes Mester.

I 2002 stifta han organisasjonen New Page som fram til 2011 jobba med vanskelegstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblem og vald.

– Vi må prate meir om kvifor ungdommen har det vondt

Under Aksjonsveka mot rus skal Elsafadi mellom anna snakke om korleis god sjølvkjensle og sjølvtillit gir ein auka livskvalitet.

– Rus er eit symbol på ein negativ livskvalitet. Vi må derfor prate meir om kvifor ungdommen har det vondt og korleis livet kan bli betre.

– Sjølvtillit vert til gjennom meistring, repetisjon og erfaring, men også gjennom mental trening og bevisstgjering, seier han.

Ein del av foredraget til Elsafadi vil derfor vere konkrete øvingar for korleis du kan oppnå ein betre sjølvtillit.

– Ungdom høyrer ofte at dei må utvikle sjølvtilliten, men får ingen rettleiing om korleis dei kan gjere det. I foredraget mitt vil vi derfor trene på enkelte øvingar. Til dømes skal vi gå gjennom korleis du kan vekke deg sjølv om morgonen å komme i betre humør.

– Det handlar ikkje berre om gode karakterar

Eit poeng i foredraget til Elsafadi er korleis gode og trygge relasjonar skapar grunnlaget for eit godt forhold til ein sjølv.

- Det er hårreisande at vi ikkje snakkar meir om kor viktig det er å vere gode menneske. Ungdom vert hjernevaska til å tru at dårlege karakterar vil føre til eit dårleg liv. Det er berre tull. Du kan ha toppkarakterar og ikkje få deg jobb. Det handlar heller om kven du er og dine personlege eigenskapar, seier han.

– Det er aldri nokon som har spurt meg om karakterane eller fråværet mitt på jobbintervju. Sjølv gjekk eg rundt som 18-åring og trudde at livet mitt var øydelagt på grunn av at eg hadde eit høgt fråvær, seier Elsafadi og understrekar at ungdommen ikkje må gløyme at dei er verdifulle resursar.

– Du er framleis attraktiv for den du er. Det viktigaste er å vere eit godt menneske som kan løfte opp andre menneske rundt deg, seier han.