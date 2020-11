Barokkens instrument

Nyhende

Cembalo, eller harpsikord, er eit strengeinstrument med ein mekanisme som gjer at lyden kjem når strengane blir knipsa på. Instrumentet er ein forløpar til det vi i dag kjenner som piano.

Strengeinstrumentet hadde si stordomstid på 1600-talet. Komponistar som Mozart og Bach brukte begge instrumentet som har sine avgrensingar i at volumet i tonen ikkje kan styrast.

Med Indre Sunnmøre Gjensidige har Stranda kulturskule, som ein av få kulturskular i landet gått til innkjøp av det særeigne instrumentet.

Cembalo finn ein i ulike storleikar, både til husbruk og meir retta mot konsertar. Kulturskulen sitt instrument er det fyrste av dei.

– Det er perfekt til vårt bruk, forklarar Trond Otto Berg, rektor ved Stranda kulturskule.

Med sin mindre storleik er det enklare å flytte og transportere og gjer at elevar ved kulturskulen får prøve seg på cembaloen. Det vil også passe fint å bruke det i kyrkjene i kommunen.

Pianofaget får no tilvekst av instrumentet som skal innviast med lunsjkonsert i kulturhuset i helga. Der skal tidlegare kulturskulelærar, Askjell Molvær, opptre. Han var i lang tid forkjempar for at kulturskulen skulle skaffe seg nettopp ein cembalo.