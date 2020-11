Nyhende

Frå nyåret kan altså strandarane igjen sjå fram til eit særs etterlengta tilbod: To aviser i veka, i tillegg til oppdateringar i nettavisa. Papiravisa kjem onsdag og fredag, med start 6. januar. Med felles avis for dei to kommunane, vil Nyss dekkje ein region med om lag 12.000 innbyggjarar og avisa er venta å få eit opplag på rundt 3.500.