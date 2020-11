Skjøtselhogst langs fjorden

Nyhende

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen landskapsvernområde er oppdragsgjevar for arbeidet som no blir utført av Valldal Bygdeservice og Landsskapsservice i Nordfjord. Midlane kjem frå kjem over statsbudsjettet. Totalt er det berekna 200 arbeidstimar på prosjektet i år.