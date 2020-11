Jordskredfare, snø og kraftige vindkast

Nyhende

NVE har sendt ut farevarsel fleire stader i landet.

På Stranda er det onsdag meldt om 50 mm nedbør og jordskredfare. Torsdag er det meldt 25 mm nedbør, snø, fare for vindkast og jordskredfare.

Meteorologisk institutt har også sendt ut farevarsel om kraftig vind frå torsdag morgon:





– Om du ikkje har skiftet til vinterdekk bør vurdere å gjere det no

Vakthavande meteorolog ved Værvarslinga for Vestlandet, Frode Hassel, seier til Sunnmørsposten at dei som bur i nordre del av Vestlandet bør vere spesielt på vakt torsdag.

– Det kjem inn kald nordavind, vinden aukar på og kan faktisk komme opp i storm enkelte stader. I tillegg blir det byer som gjer at vi kan vente sludd i ytre strøk og snøbyer i fjellet.

– Vi får det første snøfallet og der det kjem snø kan det faktisk komme ganske mykje. Vi kan oppleve at det vil snø ganske langt ned i landet, kanskje så langt ned som eit par hundre meter over havet. Og det kan bli kvitt ganske langt ut mot kysten. Så de som ikkje har skifta til vinterdekk bør vurdere å gjere det no, spesielt om de har tenkt dykk litt opp i høgda, seier Hassel.