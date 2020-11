– Det kjem strandarar som aldri har vore her før

Bente Opshaug, dagleg leiar av Peco Klær, seier at dei har hatt eit bra år: – Eg har merka at vi har fått ein del nye kundar. Dei har gjerne tatt ein runde i butikken og blitt overraska over varer vi har hatt i 19 år, seier ho.