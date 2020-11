Konsert med mykje glede

Nyhende

Grunna smitteverntiltak var kulturskulen sin konsert delt i to. Det var to sett med aktørar og to sett med publikum. Også instrumenta var ulike på dei to konsertdelane.

Kulturskulelærar André Ramstad ynskte publikum velkomne til del ein av konserten. Han og kollega Evgenii Zhukov opna konserten med sin versjon av julesongen Upp gläd er alla.

På mange strengar

Del ein av konserten var prega av strengeinstrument og vokal. På ukulele spelte Cornelia Søvik og Linn Von Soosten den kjende julesongen Bjelleklang. Brørne Adnan og Mohamad Hammouta spelte kvar sin song på gitar; Det lyser i stille grender og Napoleon med sin hær. På piano spelte Bali Sofia Brunvær songen Ro, ro, ro din båt.

Vokalprestasjonar

Resten av den fyrste delen var det vokalistane sin tur. Med ei blanding av tonar frå piano og frå lydspor framførte kulturskuleelevane sine nummer. Den amerikanske julesongen Rockin´around the Christmas tree vart framført av Maria Iselin Alme Langlo medan Marie Grønningsæter Remme song Vi tenner våre lykter. Saman song Victoria Alme Langlo og Josefine Løvoll-Eide om sist jul, Last Christmas av George Michael.

Der var også plass til nokre poplåtar i konserten, både av nyare og eldre slag. Malin Kristin Fylling Hasselø song Shania Twain sin From this moment og Lena Kaminska song Always remember us this way av Lady Gaga. Ein av syttitalets store låtar, Jolene, fekk nytt liv gjennom Nikola Grynda sin framføring.

Del to

Etter pause vart både publikum og musikarar skifta ut. Del to av konserten var i stor grad via til pianoet som instrument, men det var også plass for nokre blåsarar.

Pianoklang …

Mikkel Rev, Fader Jakob og Glade jul kom frå pianoet gjennom Elida Engås sine fingrar. Også Otilie Christine Berg framførte tre songar, nemleg; Bjørnen Søv, Nede på stasjonen og Så går vi rundt om en enebærbusk. Ein av notidas store artistar, Alan Walker står bak den populære Faded. Den var det Tindra Evelina Bjørnes som framførte.

og treblåsarar

Med framføring på både piano og på saksofon, tok Jørgen Støverstein oss med fyrst tilbake i tid. Ludwig van Beethoven sin komposisjon Fur Elise trylla han fram på piano før han med hjelp av André Ramstad på piano spelte ein nyare juleinspirert jazzduett.

Julesongen Glade jul strøymde ut i rommet gjennom Solveig Morch Holte og Susanne Fauske Dalen sine klarinettar.

Ksawier Kowalski avslutta kulturskulekonserten med komposisjonen Canon in D.