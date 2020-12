Ein oppdaga skjult skatt

Nyhende

Med panoramautsikt over heile Stranda er det kanskje ikkje så rart at bruken av området har auka kraftig etter at gapahuken stod ferdig. Styremedlem i LHL Stranda , Åge Kjølås, er ein av dei som har vore med på dugnaden med å få den ferdig. Han tek oss med på tur og fortel om arbeidet som er gjort, og om velviljen dei har møtt under ferdigstillinga av gapahuken.