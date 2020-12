Kommuneoverlegen med råd om julefeiringa

Nyhende

– Regjeringa ber om at vi avgrensar tal menneske vi har kontakt med gjennom heile jule- og nyttårshelga, og ikkje minst i førjulstida. Dei beheld tilrådinga om at du berre kan ha fem gjester til over nyttår, men opnar likevel for inntil 10 gjestar på to av dagane.

Kommuneoverlegen orienterer Orientering (veke 51) om koronasituasjonen i Stranda kommune framfor jul og nyttårshelg

– Avstandsreglane gjeld gjennom heile selskapet og heile jula. Altså, frå gløggen blir servert, til ein setter seg til bords. Når gåvene blir delt ut, og når kaffien og julekakene kjem på bordet, seier han.

Gotteberg seier at det likevel er moglegheiter for å samle seg på ein tryggare måte:

– Rundt oss ligg ein vakker natur og ventar på turglade menneske. Folk kan trygt samle seg rundt eit bål eller bålpanne, og kanskje kan det bli skitur i opne skiløyper på Strandafjellet før juleselskapet?

– Til orientering er det godt samarbeid og sterke ønsker om å få til ein smittevernmessig trygg alpinsesong.

Eldre og sjuke på institusjon og omsorgsbustader

Kommuneoverlegen forklarar at dei har gått så langt dei kan for å legge til rette for at eldre og sjuke skal få nødvendig besøk på ein trygg måte:

– Vi vonar sterkt at dette skal fungere godt. Folk gjer vel å følge reglane som ligg på Stranda kommune si heimeside. Vi må likevel førebu dei eldre og pårørande på at om smittesituasjonen brått blir utrygg, slik den nettopp var, kan det føre til stenging.

Råd for dei som kjem heim på juleferie

Kommuneoverlegane på Sunnmøre har utarbeidd nokre råd som kan hjelpe til med at juleferien blir den høgtid vi ønskjer, med eit trygt smittevern:

1. Siste veka før du reiser på juleferie, sjå til at du har så lite kontakt med andre som råd er.

2. Pass godt på smittevern når du reiser.

3. Ha gjerne eit ferskt testresultat før du reiser heim. Vi rår til er at du tek ein test ved teststasjonane våre med det same du kjem hit.

Du må bestille time på førehand ved å ringe Stranda legekontor eller bestill på nettet 1–2 vyrkedagar før du kjem. (Sjå kommunen si heimeside)

4. Dei 2–3 første dagane etter du kjem, i alle tilfelle til du har svar på testen, skal du ha kontakt berre med din næraste familie der du bur. Besteforeldre og venner får vente på deg desse dagane.

5. Pass på avstand, handhygiene, og kvarandre, og ver frisk når du går i selskap.