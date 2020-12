Solsnubading på Hellesylt

Nyhende

Ungdomslaget står som eigar av badehuset på Hellesylt frå 1937. Her samlast rundt førti personar seg, rett nok ikkje alle like klar for å ta seg ein dukkert.

Solsnu

Solsnubadinga arrangerte dei i starten den dagen det var vintersolkverv, men dei siste åra er det blitt lagt til den næraste helga.

Vintersolkverv eller vintersolsnu er dagen det er minst dagslys på. I dag klokka 11.02 har sola størst helling frå jorda. Frå i dag blir det rundt sju minutt meir dagslys for kvart døgn fram til sommarsolkverv i juni.

Rekordmange badarar

Det vart etter kvart mange som bada i vatnet som heldt i overkant av 11 plussgrader.

– Rekorden er frå i fjor, seier Marianne Fivelstad, leiar for Hellesylt Ungdomslag.

– Då bada 19 personar.

Rekord vart det også i år. Det var badarar både frå Hellesylt og Stranda. Fleire nissekledde damer, barn og eldre talde til saman godt over 20 personar.

På land stod ungdomslaget og serverte peparkaker og julegløgg som ein ekstra varme til både publikum og dei mange som hadde teke seg ein dukkert.