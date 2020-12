Gud var ikkje velkommen

Nyhende

Det var ei lang og strevsam reise. Og stemninga mellom dei to var ikkje helt optimal: Ho hadde blitt gravid, og han var ikkje involvert i saka! Han hadde heldigvis fått ei melding som roa ham ned ein del, men det var framleis litt rart – og vanskeleg å snakke om.

Alt gjekk skeis

Då dei kom fram, fann dei ut at det ikkje var plass nokre stader. Ikkje ein gong slekta kunne hjelpe, så dei måtte nøye seg med låven bak et hus. Tida gjekk, og no skulle ho attpå til føde! Og kven skulle hjelpe!? Alt gjekk skeis på denne turen – og så var det til og med jul.

Motstand

Jesus blei født inn i ei verda som ikkje hadde plass til ham. Han fekk ei stefar, Josef, som truleg hadde andre familieplanar enn at Maria skulle bli gravid før ekteskapet og med ei annan enn ham sjølv. Også sjølv om den annan var Gud. Og kort etter fødselen sende kongen soldatar av stad for å drepe Jesusbarnet. For ei velkomst! Ein kan nesten sitte att med inntrykket av at heile verda reagerte med motstand og kamp, då Gud ville «klemme» seg inn i verda for å leve saman med oss, døy for oss og gi oss nytt liv.

Liknar den første jul

Og no skal vi feire jul igjen, og på ei måte kan jula i år minne litt om den første gangen: Det er berre så vidt vi får lov å feire. Kyrkja er vanskeleg å bruke fordi vi berre har lov å vere 50 menneske der. Då er det veldig flott at vi kan bruke Stranda kulturhus. Men også der er det maks mengd, og vi får ikkje lov å synge ut julegleda inne i salen, for då kan vi smitte kvarandre. I heimen er det også avgrensing; vi kan ikkje samlast altfor mange!

Og ver forsiktig når du køyrer til Ålesund for å kjøpe gåver; der er det mange (potensielt smitta) menneske.

Eg meiner ikkje noko av dette ironisk. Det er alvor. Ja, eigentleg er det veldig problematisk med julefeiring, når styresmaktene prøver å få kontroll med koronaen. Sånn sett er jula særdeles uvelkommen!

Gud ikkje velkommen

Men desse omstenda kan kanskje også vere ei hjelp for oss til å tenke tilbake på den første jul: Når vi sit på kulturhuset (eller heime fordi vi gløymde påmeldinga!), og heller ville vore i kyrkja. Eller når vi tenker på dei familiemedlemmene som vi pleier å feire jul med, men som ikkje kunne komme i år på grunn av … ja, korona.

Og når vi spritar hender for n’te gang! Då kan vi la alt dette vere ei påminning om den første jul: Gud var heller ikkje velkommen, men han «klemte» seg inn i verda for å leve saman med oss, døy for oss og gi oss nytt liv.

Kjærleik som gir ikkje opp

For så høgt elskar han oss. Og det er ei kjærleik som ikkje gir opp trass i motstand, verken den som møtte ham ved framkomsten og heller ikkje den som kom seinare.

La oss tenke over det, ta det til hjartet og feire julas eigentlege innhald.

Og så kan vi jo legge til ei bønn om at Gud vil hjelpe oss og alle andre ut av denne frustrerande koronatid!

Gledeleg jul!