-Vaktmeister på Tusenårstaden

Frivillighetsprisen i Stranda Kommune blir gitt for å heidre ein person eller lag/organisasjon som har gjort ein særskilt innsats innan det frivillige arbeidet gjennom ei årrekke. Prisen som er sponsa av Sparebanken Møre blir administrert av Stranda Frivilligsentral ved styret og dagleg leiar Aud Tomasgard Berstad.

Det kom inn mange gode forslag og det er ikkje enkelt å ta eit val, men i år har juryen kommen fram til ein person som har engasjert seg for å få på plass aktivitetar på fleire arenaer gjennom mange år.

Her er juryen si beskriving;

Årets prisvinnar er fødd og trakka sine barnesko i Liabygda.

Han har i ei årrekke gjort ein fantastisk jobb for Liabygda. Det er vanskeleg å slå fast kor mange dugnadstimar han har lagt ned, men det er ikkje få.

Han stiller opp på alle dugnader i regi av idrettslaget, er primus motor i turgruppa og han er nærast vaktmeister på tusenårsstaden i Liabygda.

Då tusenårsstaden i Liabygda skulle lagast, som ein samlingsstad på Langmyra som kan nyttast av innbyggjarane til ulike samkomer, feiringar og festar, med grønområde med grindløe, sandvolleyballbane, leikestativ og "Tuftepark", var han ein av eldsjelene for gjennomføringa.

Etter at tusenårsstaden vart ferdig, har han fungert meir som ein vaktmeister og stått for mykje av vedlikehaldet.

Han har også gjort ein fantastisk jobb med å merke og rydde turstiane i bygda, og gjere dei synlege og tilgjengelege for alle.

Han var den fyrste i fylket som merka stiane med ulike fargar, slik at dei også skulle vere synlege for svaksynte og fargeblinde, og fleire kommunar og idrettslag føl no etter med slik merking.

Det er vel ikkje noko tvil eller løyndom lenger at

Årets Frivillighetspris 2020 går til Berge Lied.