Sport

-Bøler var kanskje nærast sigeren, men begge laga hadde gode sjansar til å få mål, fortel Frode Verpeide.

Han gleda seg også over at laget unngjekk skadar. Kampen gjekk på Rustadfeltet. I morgen er det fylkesslag mot Sunndal IL for Stranda-gutane. Den kampen skal gå på Valle nær Vålerenga sitt nye flotte stadionanlegg.