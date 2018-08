Sport

Den direktesende overføringa av 11-kampen for 19 år skjer kl. 15.30. Stranda jentene Sanna Aslaksen, Vilde Hjelle og Åsta Løfald spiller for FK Sykkylven sitt lag. Laget har vunne alle kampane sine under Norway Cup. Torsdag møter dei Stord J 19 sitt lag i 8. dels finale.