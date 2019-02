Harde tak i Strandahallen

Sport

I helga vart det arrangert handballskule i Strandahallen. Til stades var også Asgeir Hatlen, handballinspirator ved Byåsenakademiet, for å inspirere og rettleie både spelarar og trenarar.

– Vi samarbeider med klubbar over heile landet med å arrangere miniturneringar og handballskular. Vi meiner at det er viktig for klubbar som Byåsen å by på seg sjølv og ikkje berre lukke oss for omverda, seier handballinspirator Asgeir Hatlen.