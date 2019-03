God kampaktivitet på Mona

Sport

Under gode forhold blir det no spela fleire trenings-og OBOS-cup kampar på Mona. Sist søndag var Stranda G16 i sving i OBOS-cup mot Ørsta. Her vann Stranda 2-1 etter mål av Sebastian Stornes og Jonas Hjelle. Vidare i OBOS-cup skal Stranda G16 møte Hasundgot på heimebane 26.mars. Gutane skal også på tur til Emblem og Hødd. OBOS-cup for G16 blir avslutta med finalespel på seinsommaren.

Målrikt

Tysdag møtte Stranda/Sunnylven sitt damelag Stordal på Mona. Kampen gjekk over 3x20 minutt og enda 3-3. For Stranda var Seva Ansok Farstad (2) og Olene Lade målscorarar. Omgangsresultata var 1-0,1-3 og 1-0. Stordal rykka opp etter sesongen i fjor og dette var ei god styrkeprøve for Stranda/Sunnylven som i år må bli å rekne med i 4.divisjon.

Dei to laga laga skal møtast på nytt seinare i vår.

Ny runde i OBOS-cup

Torsdag skal Stranda sitt 5.divisjonslag i aksjon på Mona. Då kjem HaNo på besøk i OBOS-cupen. Her kan fotballinteresserte få eit første inntrykk av kva det unge Stranda-laget kan utrette dei komande månadane.

Futsal i hallen

Laurdag arrangerar Stranda G16 runde to av kretsen sin futsal-serie i Strandahallen. Her møter arrangørlaget Ørskog, MSIL og Vanylven. Kampane startar ved frukosttider og varer til lunsjtid.