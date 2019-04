Sport

Stranda slo Ellingsøy 1-0 i ein treningskamp torsdagskvelden. Uvakaran Segaran scora målet.

- Ein svært god kamp defensivt av oss. Vi vann veldig mange første- og andreballar. Eg meinar også at vi vart snytt for to straffespark, summerar Stranda-Arnfinn Røyrhus Lødemel etter kampen.

Kampen gjekk på Ellingsøya.

Komande søndag, 7.april, skal Stranda møte Stordal i Stordal til ny oppkøyringskamp før seriestart.