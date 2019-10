Stranda med viktige bortepoeng

Sport

Stranda slo Godøy 3-1 torsdagskvelden, eit sterkt borteresultat for strandarane som ikkje hadde vunne på utebane sidan juni. Resultatet ved pause var 1-1. Målscorarar for Stranda var Mathias Rusten 2 og Arturas Sagalovas.

Poenga var ekstra kjærkomne i og med at Volda2, på tabellplassen bak Stranda, noko overraskande slo serieleiar FK Sykkylven 1-0.

Stranda har no to viktige heimekampar. Komande torsdag kjem botnlaget Ellingsøy på besøk. Veka etter er det ny heimekamp mot Hasundgot. Seks poeng i desse kampane vil truleg trygge plassen i divisjonen. Likeeins er det tre rundar før slutt berre tre poeng opp til sjetteplass, ein plass som vil gjere at målsettinga om å hamne på øvre tabellhalvdel vert nådd.

Stranda avsluttar på bortebane mot Hovdebygda. Ivar Aasen-bygda ligg pr i dag på andreplass og kan rykke opp ved sesongslutt. Stranda bør ha sikra poeng før turen dit 24.oktober.