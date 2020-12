God sesongstart for Kristine

Sport

Kristine gjekk nemleg fort i det som var hennar aller fyrste renn i den eldste juniorklassa. Stortalentet har teke steget opp i 19 og 20-årsklassa og det inneber at ho denne vinteren må konkurrere med dei som er året eldre enn ho. Det gjer at det blir vanskelegare å hevde seg. Hjellbakk Hole fortel til Sunnmøringen at ho er budde til å ta den utfordringa. Ho er betre førebudd enn nokon gang og er spent på kva vinteren vil bringe.