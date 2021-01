Stranda-utøvarar imponerte på Bjorli

Sport

Førre helg arrangerte Rauma Alpint «Bjorlirennene», som er ein del av Sparebanken Møre Cup. Sunnmørsposten melder at utøvarar frå Stranda imponerte både på herre- og damesida.

Mest suveren var Jonas Gorm Hole Hagen, som enda opp øvst på pallen både under laurdagens storslalåm og søndagens slalåm i klassa for G16. Laurdag var han 1,96 sekund føre nummer to, medan han var heile 7,41 sekund føre andreplassen på søndag.

Òg jentene frå Stranda imponerte på Bjorli. Helle Ryste Norstrand vann J14-klassa i storslalåm, medan Lisa Marie Hole Hagen kom på tredje plass, litt over fire sekund bak. I J16-klassa vart Frida Kaldhussæter nummer to, fire hundredelar bak vinnaren Solveig Grønningssæter frå Rauma.