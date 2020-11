sykkylvsbladet

– Det er ikkje tvil om at neste års budsjett blir både utfordrande og krevjande. Med bakgrunn i folketalsutviklinga med færre barn og fleire eldre, og ein usikkerheit knytt til kommunesmanslåing med Stranda, så betyr dette nedskjering på rammetilskotet frå fram til 2024. I same økonomiplanperiode skal den nye sentrumsskulen realiserast. Korrigert for frie inntekter 2018, inkludert eigedomsskatt og konsesjonskraft så ligg vår kommune på 92 prosent av landssnittet, sa kommunaldirektør Geir Ove Vegsund som fekk litt av ein elddåp då han presenterte sitt første budsjettutkast etter han tok til i stillinga.