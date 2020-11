Går inn for delfinansiering av rundkøyringa

sykkylvsbladet

Det var fylkeskommunen som har inngått avtale om etablering av ein tannklinikk i Ullavikvegen 3 ved som utløyste krav om rundkøyring ved småbåthamna. Dette for å betre trafikktryggleiken og spesielt for dei mjuke trafikantane.

Det var spesielt to faktorar som fleire av representantane i kommunestyret var opptekne av. Den eine var at så lenge rundkøyringa er knytt til ein fylkesveg, så er det fylkeskommunen sitt ansvar å fullfinansiere dette prosjektet som er kostnadsrekna til 25 millionar kroner. Den andre faktoren var at dersom Sykkylven kommune skal vere med på ei delfinansiering, så vart det stilt spørsmål om kommunen sin del kan lånefinansierast, noko mange stilte seg tvilande til. Om dette ikkje let seg gjere så må kommunen sin del bli finansiert over investeringsbudsjettet der det så langt ikkje er avsett noko til denne delfinansieringa.