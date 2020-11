Kommunestyret er positiv til ny symjehall

sykkylvsbladet

I interpellasjonen står det mellom anna at symjehallen på ASure no har runda 50 år, og at den har blitt brukt opp gjennom åra. Til tross for godt vedlikehald, er det no på tide å erstatte den. Bruksmønsteret på hallen har endra seg med tida, og dermed også krava. Konstruksjonen er av bein type som ein gjekk bort frå på 1970-80 talet då høge bassengkantar på 30-40 centimeter er uheldige for folk med astmatiske lidingar då klorgassen frå vatnet blir innestengt av kantane rundt.

Elles vert det presisert i interpellasjonen at med så mange ulike brukargrupper der bassenget på 10x12,5 meter, og ei djupne på 90-165 centimeter ikkje lenger stettar behova. Også variasjonen på temperaturen er ei utfordring for både små born og vaksne pasientar som treng behandling.