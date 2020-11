Oppløftande besøk for statsministeren

Erna Solberg vitja bedrifter i Sykkylven tysdag ettermiddag og starta med ein rundtur på Ekornes. Ho fekk høyre om utfordringar med mellom anna arbeidsgjevaravgift og transport, men dei kunne alle fortelje at det er i medvind no, etter ei tøff tid då koronabølgja slo inn over landet i vår. – Det er kjekt å kome til nokon som er fornøgde, sa Erna Solberg. Like oppløftande var det å kome til nyoppstarta Innovern for å vere med på den offisielle opninga av smittevernfabrikken.