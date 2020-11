Positive ringverknadar med eit næringsliv i medvind

Per Kjetil Våtmyr og Thor Omenås frå Sykkylven industri- og næringslag, Edvard Lie frå Industri Energi og Åsne Folstad Sykkylven næringsutvikling er nøgde med at det går godt for bedriftene i Sykkylven. Nyleg vart det starta ein felles annonsekampanje, der det vart søkt etter 150 arbeidstakarar innan mange ulike felt. – Når industrien veks, veks også bygda, seier representantane, som håper at mange barnefamiliar vil finne vegen til Sykkylven.