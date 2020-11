Ein los i informasjonssamfunnet

sykkylvsbladet

Ho har alltid vore ein ivrig bibliotekbrukar, men på ulike vis opp gjennom åra.

– Frå barneskulealder til ungdomsåra hadde eg med meg handleposar fulle av bøker frå det lokale biblioteket på heimplassen min Lepsøy. Det var eit relativt lite bibliotek som var ope ein dag i veka og med ganske så avgrensa plass til bøker. Men der var ein veldig koseleg bibliotekar som tok med seg bøker frå Haram bibliotek til meg slik at eg hadde nok lesestoff gjennom veka. Og då eg flytta til Ålesund for å gå vidaregåande skule og fekk sjå det store biblioteket i byen, opna det seg opp ei ny verd for meg, fortel ho.