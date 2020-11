Språkrådet gratulerer med avisnamnet Nyss

sykkylvsbladet

– Eg tykkjer at de har gjort eit veldig godt namneval. Både Sunnmøringen og Sykkylvsbladet er jo ganske lange og tunge namn, medan det nye namnet er kort, fengande og spelar på ulike tydingar. Nyss er både eit substantiv «ein nyss» som tyder å få vite noko, «å få ein nyss om noko», og eit adverb som tyder at noko nett har skjedd, «ho fekk nyss ei gledeleg melding», elelr at det er like før noko «det er nyss før advent», seier språkprofessor Unn Røyneland ved Universitetet i Oslo. Opprinneleg er ho frå Ulsteinvik.

Ho legg til at alle tydingane høver veldig godt for ei avis som skal formidle nyhende.

– Nyss er dessutan einstava, lett å uttale, lett å hugse og er mykje brukt i sunnmørsdialektane, såleis har ordet god lokal forankring, seier Unn Røyneland som gartulerer med eit godt namneval.