New Articles

Reduserte ferjetakstar skal halda fram i Møre og Romsdal ut året.

Det vedtok fylkesutvalet onsdag, fortel fleire medium.

Tidlegare er det gjort vedtak om reduserte ferjeprisar fram til sommaren, men no blir ferjeprisane altså sette ned vidare.

Under den politiske behandlinga blei det ifylgje nett.no vist til at fylkeskommunen har fått ekstratilskot frå staten til meir miljøvennlege ferjer, og at fylkespolitikarane tidlegare har lova å setja ned ferjeprisane viss dei fekk ein slik kompensasjon.