Humbug i Svemorka

Kultur

Den årvisse påskekabareten til Kor Løye har blitt ein kjær påsketradisjon for mange strandarar og er nok for mange like viktig som både påskelam og påskeegg. Kabaret blir det sjølvsagt i år også og korleiar Line Reed Drege kan love eit forrykande show.

Fastfood-forbod

Årets kabaret har fått det håpefulle namnet «Lys i Mørkja (og god på botnen)» og går av stabelen fredag og laurdag i palmehelga. Kor-leiaren held informasjonen tett til brystet, men litt om årets handling har dei avslørt. Denne gongen tar kabareten utgangspunkt i at kvitsnippane i Oslo har innført ei ny lov, «fastfoodlova», som gjer alle formar for hurtigmat ulovleg. Dette byr sjølvsagt på store problem for frossenpizzakommunen Stranda og det råder full krisestemning i bygda.

Ein lys ide

I denne situasjonen er gode råd dyre, men nokon får til slutt ein lys ide. Om dei kan få alle dei tilsette på pizzafabrikken til å leve berre på Grandiosa i tretti dagar og samstundes gå ned i vekt, må vel kvitsnippane i Oslo sjå at frosenpizza faktisk er sunt? Til slutt skal alle målast og vegast ved Stranda Legekontor og her står heile framtida til bygda på spel.

Utgangspunktet for kabareten er lagt og ein kan berre tenke seg kva slags krumspring og påfunn ein får vere vitne til undervegs.

Skal toppe fjoråret

Trampeklapp og ståande ovasjonar har nærmast blitt ei sjølvfølge på kabaretane til Kor Løye. Kor-leiar Drege seier at dei kvart år har fokus på å toppe fjoråret.

– Det er målet vårt kvart år. Vi snakkar om ein stor produksjon med både koristar, skodespelarar og band. Det er mange folk i sving for å få til dette, både på scena og utanfor. Eg vil ikkje avsløre for mykje, men eg kan vel love eit par skikkelege overraskingar eg trur folk vil sette pris på. Og sjølvsagt mykje god humor og mykje god musikk, seier Drege.

– Ikkje noko å tvile på

Om du er usikker på kva du skal gjere i palmehelga så har kor-leiaren ei klar oppfordring til deg.

– Her blir det fullt trykk så det er berre å bestille billett med ein gong. Det er ikkje noko å tvile på i det heile tatt. Og eg kan love at vi skal gi alt vi har på begge førestillingane, avsluttar Drege.