Jan Henry T. Olsen biset i heimbyen Tromsø

Han gjorde seg spesielt synleg som fiskeriminister under forhandlingane mellom Noreg og EU. Olsen har dei siste åra vore ramma av demenssjukdom og døydde 62 år gammal, melder NRK.

– Jan Henry har mykje av æra for at livet i havet framleis er den fremste kjelda til liv på land. For at fiskaren blir verande ein nøkkelspelar for lokalsamfunn – og storsamfunn. Han hadde breitt smil, varmt hjarte og lyst hovud, sa fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i gravferda i Ishavskatedralen.

– Men Jan Henry var så mykje meir. Nærings- og fiskeridepartementet går det framleis gjetord om korleis det var å jobbe for Jan Henry, sa Sandberg.

Fiskeriministeren kom i minnetalen også inn på evna forgjengaren hadde til å møte pressa.

– Han forklarte kompliserte spørsmål så både pressa og folk forstod. Han svarte alltid på alle spørsmål. Han var kanskje «No Fish» Olsen – men definitivt ikkje «No Comment» Olsen, sa Sandberg og fortsette:

– Då han måtte slutte som fiskar på grunn av sjøsjuke, blei han like godt fiskeriminister i staden. Som 36-åring blei han vår yngste fiskeriminister.

